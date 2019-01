“Consegnata e protocollata in Comune la proposta per l’intitolazione di una via cittadina ai Martiri delle Foibe in occasione del prossimo 10 febbraio, Giorno del Ricordo. Un gesto doveroso per onorare la memoria delle migliaia di nostri connazionali uccisi e le centinaia di migliaia costretti all’esilio per la sola ragione di essere italiani. La proposta è del Consigliere comunale Francesca Bruno (CPI).