Ieri sera, sabato 17 febbraio, presso il bar Tattira, CasaPound ha presentato i suoi candidati alla Camera e al Senato alla presenza del vicepresidente nazionale del movimento Andrea Antonini. Erano presenti i candidati per i due collegi per la Camera dei Deputati, il responsabile isernino del movimento Agostino Di Giacomo e Pietro Eremita, giornalista molisano ed ex consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Pierfrancesco Di Salvo, candidato al collegio proporzionale del Senato e il candidato al Senato uninominale Enzo Lalli, assieme al Consigliere comunale isernino di CasaPound Italia Francesca Bruno.

“Noi andiamo in parlamento, siamo ad un passo dal fare la storia di questo movimento – ha detto Andrea Antonini –. Il nostro movimento ha a cuore questa Nazione, per noi i diritti degli italiani vengono al primo posto. Non siamo i 5 stelle, noi la rivoluzione in parlamento la facciamo sul serio e siamo l’unica alternativa credibile in questo scenario politico desolante. Contro CasaPound c’è un clima mediatico di oscurantismo. Questa nazione deve tornare ad essere quella che era una volta perché noi siamo un grande Paese con delle grandi potenzialità. Noi non facciamo promesse, il nostro programma è chiaro, abbiamo una visione diversa dagli altri. Vogliamo uscire dall’Euro perché la moneta unica ci hanno strozzati e da quel momento abbiamo perso la nostra sovranità. Con l’uscita dell’Euro non succede nulla”. Antonini, chiudendo la conferenza stampa, ha detto: “Siamo un movimento giovane e rivoluzionario che può dare una speranza a questa Nazione”.