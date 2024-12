di Redazione

Ll’ Organizzazione di Volontariato AVIS PROVINCIALE DI ISERNIA (Associazione Volontari Italiani del Sangue), donerà un defibrillatore alla città di Isernia.

Il dispositivo elettromedicale sarà installato all’interno del Parco Urbano della Stazione, luogo di ritrovo per giovani, famiglie ed appassionati di sport, simbolo di aggregazione. In occasione di questa iniziativa, i volontari della sezione pentra della Croce Rossa Italiana, condurranno una dimostrazione pratica delle manovre BLSD (Basic Life Support Defibrillation), utili in caso di emergenza. Un modo per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del trattamento precoce dell’arresto cardiaco. All’evento prenderanno parte anche le Autorità locali. L’appuntamento è per lunedì 23 dicembre, alle ore 11.00, presso il Parco Stazione, sul lato dell’Officina della Cultura.