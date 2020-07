“Chi oggi parla di revoca, bocció nostra mozione in favore supportata da centinaia di firme dei cittadini”.

“Davanti all’esito scontato per una vicenda, quella della concessione delle strisce blu, fin dall’inizio pasticciata e dai contorni oscuri, la prima cosa che viene da dire è: ve l’avevamo detto.” questo l’ironico commento di Francesca Bruno rispetto all’ingarbugliata vicenda della concessione della gestione degli stalli a pagamento cittadini alla società AJ Mobilità, oggetto di un animato dibattito durante il consiglio comunale dello scorso venerdì.

“Fin dall’inizio, a fronte dei costi altissimi per il servizio richiesti ai cittadini, i termini della concessione erano poco chiari, dal numero effettivo degli stalli a pagamento, fino agli introiti per il Comune. Ora scopriamo che il canone semestrale non sarebbe stato versato, e che addirittura l’amministrazione prospetta la revoca della concessione.

Peccato che quando fummo noi a proporla con una mozione supportata da centinaia di firme raccolte tra i cittadini, questa fu bocciata, ed anzi non fu nemmeno possibile discuterla: forse se qualcuno avesse fatto prevalere il buon senso alle logiche di maggioranza, questa situazione avrebbe trovato una soluzione già un anno fa”.