Presieduta dal Vigili del Fuoco con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, dei Comandanti Provinciali del Gruppo Carabinieri Forestali e dei Vigili del Fuoco, si è tenuta in Prefettura, nella mattinata di ieri, una riunione di coordinamento per il consueto, annuale, punto di situazione sulla campagna antincendi boschivi 2018.

Dopo un inquadramento generale della tematica da parte del Vicario, la riunione ha costituito l’occasione per analizzare le raccomandazioni fornite con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno u.s., recante gli indirizzi operativi per l’attività antincendi boschivi che si protrarrà per tutta la stagione estiva, fino al 30 settembre c.a.

Nel corso dell’incontro sono stati esaminati gli scenari di rischio nel territorio provinciale, valutando attentamente le risorse da gestire per fornire una risposta operativa e coordinata ai fenomeni incendiari che dovessero verificarsi. Particolare attenzione è stata dedicata alle Aree protette di Montedimezzo, Collemeluccio e Pesche nonché a tutti quei casi in cui l’emergenza potrebbe configurarsi come un evento di protezione civile che renderebbe necessario attivare le procedure emergenziali con la conseguente apertura della Sala Operativa Unificata Permanente, con tutti gli enti e le funzioni che vi afferiscono.

Il Vicario Laura Scioli, nel richiamare le direttive antincendio già impartite e la conseguente necessità della massima sensibilizzazione anche della popolazione sui comportamenti “sicuri” da adottare e, più in generale, sui principi base della cultura di protezione civile, ha raccomandato la massima implementazione dell’attività di prevenzione, sia attraverso azioni intese a ridurre il rischio incendi che mediante l’intensificazione delle attività di controllo da parte di tutte le Forze di Polizia.

Tali iniziative, volte ad intensificare la vigilanza antincendio, rappresenteranno un valido supporto alla complessiva azione sinergica tra tutti i livelli di responsabilità coinvolti nella prevenzione e contrasto del fenomeno in argomento. Al riguardo, si segnala che anche per la corrente stagione estiva è in corso di rinnovamento la convenzione tra i Vigili del Fuoco e la Regione Molise, diretta a regolare il concorso tra mezzi statali e regionali nelle attività di spegnimento incendi.

Per ciò che concerne, invece, la specifica attività di prevenzione, questa Prefettura ha effettuato un’opportuna sensibilizzazione ai sindaci ed ai soggetti pubblici e privati competenti in materia di viabilità, richiamando l’attenzione sugli interventi di rispettiva competenza volti a prevenire e rimuovere situazioni di rischio per la propagazione degli incendi.

Inoltre, al fine di non vanificare l’efficacia dell’intensificazione dei servizi programmati, è stata sottolineata la necessità che i cittadini adottino opportuni accorgimenti e cautele, volti ad evitare che la propria abitazione possa diventare un obiettivo appetibile a causa della carenza di difese passive.