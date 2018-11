E’ andata in scena ieri sera, mercoledì 7 novembre, presso l’auditorium Unità d’Italia, la prima nazionale dell’opera-musical ‘La Divina Commedia’. Per la stagione 2018/2019 è stato allestimento un ricco e coinvolgente spettacolo con oltre 50 scenari mozzafiato, performance strumentali dal vivo, un cast d’eccezione e l’inconfondibile voce narrante di Giancarlo Giannini.

L’evento, promosso dall’assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Molise, in collaborazione con la Fondazione ‘Molise Cultura’, è in programma all’auditorium dal 7 all’11 novembre 2018. Molto positiva la risposta del pubblico isernino, che ha apprezzato, con grande entusiasmo, un musical di alto livello come se ne vedono pochi in Italia.