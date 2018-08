Il servizio idrico del Comune di Isernia (R.T.I. ICA-CRESET), in relazione alle fatture per l’anno 2013, comunica agli utenti che, essendo pervenute oltre la scadenza della prima rata, il relativo pagamento non sarà gravato da alcuna sanzione né da interessi moratori riferiti a tale ritardo.

Viepiù, a seguito del nuovo aggiornamento della banca dati delle utenze, in precedenza mai effettuato con gli attuali sistemi informatici, risultano erroneamente recapitate fatture in duplicato, di cui la seconda deve ritenersi nulla e priva di qualsiasi effetto.