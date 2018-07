Riceviamo e pubblichiamo

Nella notte di sabato 14 luglio, militanti di Forza Nuova hanno affisso uno striscione sulla porta d’ingresso della struttura che ospita gli immigrati nel pieno centro di Isernia.

“BASTA IMMIGRAZIONE”, questo il contenuto del messaggio che i forzanovisti hanno voluto recapitare direttamente a chi gestisce il centro accoglienza, traendo profitto da un business che ha ridotto la città pentra ad una realtà pericolosa ed invivibile.

Dopo l’arrivo degli immigrati al centro di Isernia, infatti, la situazione si é fatta insostenibile: degrado, spaccio e disordine la fanno da padrone; i residenti hanno paura ad uscire di casa col buio; bivacchi di nullafacenti ubriachi si aggirano nei pressi della stazione a tutte le ore del giorno e della notte, seminando inquietudine e preoccupazione tra gli isernini.

Come se non bastasse, è di pochi giorni fa la notizia per cui altre decine di finti profughi starebbero per arrivare nel centro di via Berta.

Ciò premesso, é palese a tutti come il paradigma dell’accoglienza abbia miseramente fallito in Molise e, ancor più, in provincia di Isernia, dove la cronaca recente ha mostrato evidenti segni di insofferenza da parte dei molisani.

Per queste ragioni, Forza Nuova continuerà instancabilmente la propria campagna, volta a contrastare il business degli immigrati, e seguiterà a supportare costantemente i molisani nella lotta di resistenza etnica che rappresenta il dovere della popolazione di opporsi all’invasione.

Ufficio Stampa Forza Nuova Molise