di Christian Ciarlante

Isernia, città in agonia piegata dalla crisi economica, ora rischia la definitiva dipartita a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid che non permette un ritorno alla normalità in tempi brevi. Il dramma che stanno vivendo i gestori di bar, pub, pizzerie e ristoranti, è sotto gli occhi di tutti.

“Siamo arrivati al limite e ci sentiamo abbandonati e presi in giro. Paghiamo una miriade di tasse, ma nessuno si è ancora preoccupato di dirci cosa succederà con gli affitti e le utenze. Siamo chiusi da due mesi, senza soldi in cassa. Il fatto che ci autorizzino a riaprire non significa che saremo in condizioni di farlo”. Queste le parole del gestore di un noto locale sito nel capoluogo pentro.

Sono tanti i locali fermi che ora dicono no ad una modalità di riapertura che li porterà a fallimento sicuro. La protesta, ha dato origine a “Risorgiamo Italia”, manifestazione organizzata dai movimenti di imprenditori del mondo HO.RE.CA e dei Locali di Pubblico Spettacolo uniti per la prima volta nella storia del settore. La protesta si svolgerà in tutto lo stivale, con modalità analoghe, nelle giornate del 28 e 29 aprile. In particolare, oggi martedì 28 aprile, alle 21, le luci delle insegne delle attività si accenderanno simbolicamente per l’ultima sera. Il 29 aprile, invece, si terrà la vera e propria manifestazione di piazza.

Le attività isernine, nella giornata di domani consegneranno, simbolicamente, al sindaco d’Apollonio le chiavi dei loro locali in segno di protesta. I nostri piccoli imprenditori non sono in cerca di misure assistenziali, fanno enormi sacrifici, lavorano 7 giorni su 7, hanno dipendenti che non possono lasciare senza occupazione. Se Stato e Regione non intervengono con solerzia, con adeguati strumenti economici si rischiano di non far sparire queste attività per sempre dalla nostra città. La riapertura di bar, pub, pizzerie e ristoranti è prevista per il 1°di giugno, ma a questo punto non c’è certezza perché cio’ accada.

Dovrebbero riaprire senza soldi in cassa, con le tasse che incombono, con affitti da saldare, con bollette e fratture da pagare, fornitori e banche che sollecitano. Devono fare i conti con le misure restrittive che non facilitano affatto il lavoro: lavorare con coperti ridotti, far entrare poche persone per evitare assembramenti, far mantenere le distanze di sicurezza, sanificare il locale più volte al giorno, usare i dispositivi di protezione, etc…

Non saranno consegne a domicilio e asporto a mantenere a galla navi in balia nella tempesta. Senza intoppi, senza un’eventuale ondata Covid di ritorno, si ritornerà a pieno regime a metà del 2021. Al 31 dicembre 2020, vedremo quante imprese, quanti autonomi, quante partite Iva e quante attività commerciali cesseranno di esistere.

Siamo un Paese bloccato, ingabbiato, in ostaggio di burocrazia e burocrati. Senza una rivoluzione culturale/economico-sociale e politica, siamo fritti! Il virus ha fatto emergere tutte le nostre fragilità. In bocca al lupo a tutti, anche chi non ce la farà, ahinoi.

ECCO LE IMPRESE ISERNINE CHE ADERISCONO ALLA PROTESTA:

Alter Ego Style Isernia Cosmo Guerra

Birreria Holzhaus Isernia Pasquale Lanzilli – Simone D’Alisa

Bar Buffet Stazione Isernia Filippo Ionata

Bar Caffè Risorgimento Isernia Ivano Lancellotta

Bar Centrale Isernia Massimiliano Antenucci

Bar Enoteca Ice & Fire Isernia Domenico D’Agostino

Bar Manhattan Cafè Isernia Cristian Brignola

Bar Monroe Isernia Benito Cutone

Bar Pasticceria Di Rienzo Isernia Fabio Di Rienzo

Bar Pasticceria La Fenice Isernia Eugen Filippovic

Bar Verdementa Isernia Ilaria Rodogna

Bar Smile Isernia Rita Valentino

Blue Station Cafè Isernia Jvan Antenucci

Bistrò Umami Isernia Franco Giancola

Caffè Il Municipio Isernia Luca Testa

Caffetteria Lounge Bar Isernia Diego Lombardi

Cocktail Bar Le Cave Isernia Jason Mastronardi

Dreamcafè Isernia Silvano Calabrese

Fresco Bar Pino Nini

Grand Hotel Europa Isernia Mario Ionata

Garage Cafè Isernia Mattia Rotolo

Kè Piadina Isernia Cristian Silvestri

Klès Five Isernia Diego Lombardi

Osteria Molisana Existo Isernia Carlo Pagano e Marx Di Nella

Osteria Nabucco Isernia Lorenzo Scimia

Osteria Paradiso Isernia Claudio Antenucci

Osteria O’Pizzaiuolo Le Segrete del

700 Isernia Davide, Antimo, Alberto Chiacchiari

Pizzeria E’ N’ata Cosa Isernia Natalia Soltinschi e Michael Siravo

Pizzeria Napul’è Isernia Enzo Di Natale

Pizzeria Retrogusto Isernia Mario e Fabio D’Alessio

Pizzeria Sette Stelle Isernia Maria Antonietta D’Andrea

Pizzaworld Isernia Gianluca Granata

Pub Guinness Isernia Cristian Brignola

Pausa Caffe Isernia Franco del Riccio

Risto Pub Lallonardi Isernia Mario Lallonardi

RistoPub Loft 131 Isernia Franco Giancola

Ristorante Al Timone Isernia Gianluca Brignola

Ristorante L’Affresco Isernia Gaetano Minervini

Ristorante Morsi e Sorsi Isernia Giuseppe Allocca

Ristorante Patrizio Isernia Patrizio Di Cesare

Ristorante Pizzeria La Fontana Isernia Gordita Albert Mihai

Roof Club Isernia Paolo Fava

Santacruz Cafè Isernia Alessandro Izzi

Bar Kaffeina Isernia Pinelli Antonella

Ristorante Distinto Isernia Scarselli Vincenzo

Bar Tattira Isernia Irene Testa

Bar tabacchi Mantoga Isernia Ferrante Maria Grazia

Ristorante Bar Pizzeria Il Grottino Isernia Nerone Concettina

Bar del Corso Isernia De Filippis Andrea

Bar Gelateria Il Chiosco Isernia Clizia Di Gneo