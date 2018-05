Con apposita determina dirigenziale del 3 maggio scorso, è stata concessa una proroga di quindici giorni per la presentazione delle offerte relative alla procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del complesso natatorio comunale in località Le Piane (bando n. 215 del 15 marzo c.a.). Pertanto, la nuova scadenza per la ricezione delle offerte è fissata alle ore 12 del 28 maggio 2018.

La proroga è stata disposta a seguito di richieste di alcune società interessate all’affidamento, onde dare modo alle medesime di poter prendere compiuta conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, ricorrendo i casi di cui all’art. 79, commi 2 e 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016.

La determina dirigenziale ha anche stabilito che, stante la proroga, il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è il 18 maggio alle ore 10, secondo le modalità riportate nel bando. Le richieste di chiarimento e/o eventuali quesiti dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo: [email protected] entro e non oltre le ore 12 del 18 maggio 2018.