L’assessore alle attività produttive del Comune di Isernia, Linda Dall’Olio, rende noto che sul sito internet del Comune è stato pubblicato un Avviso avente i seguenti contenuti:

“Si rammenta che con delibera n. 44 del 5-11-2019, é stato approvato il nuovo regolamento comunale in materia di dehors e relativo manuale tecnico, entrato in vigore dal 15° giorno della pubblicazione all’albo pretorio dell’ente. I soggetti interessati all’occupazione di suolo pubblico con Dehors devono presentare istanza al suap, secondo termini e modalita’ richiamate negli art. 6 e 7 del medesimo regolamento (ovvero almeno 60 giorni prima della data d’inizio occupazione). Tutte le occupazioni di suolo in assenza di regolare atto di concessione, ovvero con concessioni scadute, sono da intendersi abusive e pertanto soggette a sanzione secondo il disposto degli artt. 23 e 24 del regolamento stesso. Il regolamento e il manuale tecnico sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.isernia.it oppure disponibili presso il suap, durante gli orari di apertura al pubblico”.

L’assessore Dall’Olio comunica altresì che nella giornata di mercoledì u.s. si è concluso, nel rispetto dei tempi previsti, il procedimento relativo al bando “Incentivi alle attività produttive 2019”, con l’erogazione del contributo ai beneficiari risultati idonei. Le risorse finanziarie disponibili sono state pari a 60.000 euro, per un importo massimo erogabile di euro 2.000 a ciascun soggetto avente diritto.