Una donna è stata investita nel quartiere San Lazzaro nella serata di oggi, mercoledì 22 gennaio, da un’auto pirata, poi fuggita a grande velocità dal luogo dell’investimento. Secondo le prime informazioni, la vettura che ha investito la giovane, sarebbe una Dacia di colore bianco. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la Polizia per effettuare i rilievi del caso. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti per iniziare le ricerche del pirata della strada. La sfortunata ragazza, è stata trasportata presso l’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia per le cure del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita.