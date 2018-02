L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali Sez. Prov. Isernia chiede aiuto per rintracciare il pirata della strada.

“Ieri mattina ad Isernia in c.so Risorgimento di fronte il liceo scientifico sono stati investiti 3 cani ed uno di loro purtoppo è morto sul colpo. Una signora alla guida di una Golf di colore nero dopo averli investiti non si è fermata per soccorrerli.

Nel ricordare che Il comma 9-bis dell’art. 189 del Codice della Strada prevede che: “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno”, chiediamo pertanto cortesemente a chiunque abbia assistito all’incidente di darci qualche informazione.

Inoltre chiediamo a chiunque veda in giro questa auto di cui al momento abbiamo parte della targa 274 (vw Golf nera) di contattarci ed aiutarci a trovare chi in maniera totalmente incivile non si è fermato a soccorrere”.