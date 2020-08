Brutta avventura per una donna alla guida di una Smart che, nella notte appena trascorsa, in località ‘Ravasecca’, ha investito una famiglia di ungulati. Sul posto i Vigili del Fuoco di Isernia, la Polizia per i rilievi del caso e un veterinario dell’Asrem per i cinghiali. Fortunatamente, la conducente dell’auto, ha riportato solo lievi ferite medicate sul posto dai sanitari del 118.