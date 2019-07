L’incidente si è verificato questa mattina, sabato 27 luglio, sulla SS17 al chilometro 180.800, in territorio di Isernia. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto un’autovettura e due motociclisti che sono rimasti gravemente feriti.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, gli uomini dell’Anas e le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti, ma ora la situazione è tornata alla normalità.