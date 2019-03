A.J. Mobilità, concessionaria dei servizi di gestione delle aree di sosta veicolare a pagamento nel Comune di Isernia, cerca personale da impiegare, con contratto di lavoro part/time, nell’attività di ausiliario del traffico (ai sensi dell’art. 17, commi 132 e 133 della Legge 15/05/1997 n. 127).

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

– Età non inferiore a 18 anni;

– Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;

– Diploma di scuola Media di secondo grado o titolo superiore;

– Patente di guida di categoria “B” o superiore;

– Familiarità con apparecchiature tecnologiche (tablet, smartphone, palmari e/o

similari);

– Familiarità con le applicazioni (software) più diffuse.

Costituirà preferenza la buona conoscenza del territorio del Comune di Isernia.

All’istanza, da inoltrare esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] entro e non oltre il giorno 15/03/2019 (con oggetto: “Selezione personale ausiliario del traffico Comune di Isernia”) dovrà essere

Allegato:

– Dichiarazione afferente il possesso dei requisiti anzidetti;

– Curriculum vitae;

– Documento di identità.

A.J. Mobilità effettuerà una valutazione dei curricula pervenuti e, dall’esito, ammetterà alla fase successiva i soli candidati valutati positivamente. I candidati ammessi sosterranno un colloquio nell’ambito del quale si verificherà l’attitudine e la motivazione allo svolgimento dell’attività di ausiliario del traffico.

I candidati che avranno superato il colloquio, per i quali sarà stato accertato il possesso dei requisiti dichiarati, saranno avviati ad un corso di formazione sull’attività da espletare, nell’ambito del quale si tratterà di nozioni tecniche (afferenti il codice della strada e normativa collegata), la Società procederà a discrezione, ad assumerne un numero di ausiliari compatibile con le attività da rendere.