Avrà luogo a Isernia, venerdì 22 novembre, presso l’auditorium Unità d’Italia, la cerimonia di consegna del «Premio Aquila d’Oro International», XIV edizione. L’evento è stato organizzato dalla associazione “Corfinium Onlus” con la partnership del Comune di Isernia, il patrocinio della Regione Molise e del “Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise, nonché con il contributo dell’Aidosp (Associazione italiana dottori in scienze politiche), della Comunità Montana Sirentina e di Nobili Terre Italiane.

Quest’anno il prestigioso riconoscimento verrà conferito al Presidente del Senato avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati, a mons. Giuseppe Sciacca Segretario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, all’avv. Duilio Vigliotti Commissario per la gestione del Museo civico della Memoria di Isernia e al dr. Luigi Di Giulio medico chiropratico in Los Angeles. Ci saranno, inoltre, alcune menzioni speciali per Romolo D’Orazio imprenditore, per Aniello Russo Spena presidente dell’Accademia delle scienze d’Abruzzo e per Achille Curatella pittore e scultore.

Alla cerimonia di attribuzione saranno presenti anche gli studenti di tre istituti scolastici isernini: la “San Giovanni Bosco”, il “Maiorana-Fascitelli” e il “Fermi-Mattei, allo scopo di avvicinarli alle problematiche dell’Ambiente e della Salute Pubblica che sono stati i temi scelti per la XIV edizione del Premio Aquila d’Oro International.

PROGRAMMA

Ore 09:00 – ingresso nell’auditorium Unità d’Italia.

Ore 09:15 – Proiezione docufiction “Ove Italia Nacque” (storia sulla nascita dell’Italia antica).

Ore 10:30 – Avvio delle attività Conferimento Premi (Sigla – Saluto delle Autorità).

Ore 10:50 – Premio Aquila D’Oro al Dott. Duilio VIGLIOTTI,

Direttore del Civico “Museo della Memoria”, Isernia – Sez. Storia e cultura.

Ore 11:00 – Menzione Speciale al Dott. Romolo D’ORAZIO,

Imprenditore, Modaimpresa – Sez. Industria e Sviluppo Sociale.

Ore 11:10 – Intervallo musicale.

Ore 11:15 – Premio Aquila D’Oro al Dr. Luigi DI GIULIO,

Medico Specialista in Chiropratica in Los Angeles – Sez. Italiani nel Mondo.

Ore 11,25 – Menzione Speciale all’artista Achille CURATELLA

Artista emergente per la pittura e la scultura – Sez. Pittura e Scultura.

Ore 11,35 – Intervallo musicale.

Ore 11:40 – Premio Aquila D’Oro a S.E. Mons. Giuseppe SCIACCA, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica – Sez. Istituzioni Religiose.

Ore 11:50 – Menzione Speciale al Prof. Aniello RUSSO SPENA Presidente Accademia delle Scienze d’Abruzzo – Sez. Università.

Ore 12:00 – intervallo musicale.

Ore 12:05 – Premio Aquila D’Oro alla Sen. Avv. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, Presidente del Senato della Repubblica – Sez. Istituzioni Pubbliche.

Ore 12:15 – Fine lavori e saluti.

Ore 12:30 – Contributo musicale di chiusura – Violino, M° Antonio Gentile.

Presenta la giornalista Mila CANTAGALLO.