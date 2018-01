È stato pubblicato, sul sito web del Comune di Isernia, l’Avviso per la manifestazione di interesse riguardante la realizzazione e la gestione, a titolo gratuito, del sito internet dell’Auditorium Unità d’Italia. I soggetti interessati possono presentare domanda esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo [email protected] entro il 28 febbraio 2018.

Nella manifestazione di interesse va dichiarata l’accettazione integrale delle condizioni dell’affidamento di cui al bando. Costituiscono oggetto del servizio: 1. progettazione, costruzione e codifica del sito internet; 2. registrazione dominio e fornitura di tutti i software e delle licenze d’uso per il funzionamento dello stesso con assunzione degli eventuali costi; 3. realizzazione dei contenuti e delle informazioni complete nel sito internet prima della sua pubblicazione; 4. aggiornamento e valorizzazione, con cadenza almeno settimanale, dei contenuti del sito internet; 5. assistenza tecnica e manutenzione del sito.

Il bando prevede che vi sia assoluta gratuità per il Comune di Isernia e che la remunerazione per il soggetto realizzatore provenga dalla possibilità di gestire i servizi di biglietteria elettronica incamerandone l’aggio. Rimangono a carico esclusivo del medesimo soggetto realizzatore, e non possono costituire pretesa economica verso l’ente, neanche a titolo di rimborso spese, i costi per la progettazione, la produzione grafica, lo sviluppo applicativo, la redazione contenuti, la registrazione del nome di dominio e i canoni di hosting sul server, oltre agli eventuali costi di licenze per software di terze parti e quelli per l’aggiornamento del sito e per l’implementazione di nuove funzionalità.

La durata dell’affidamento del servizio è stabilita un anni due, eventualmente rinnovabili per ulteriori due. All’esito del periodo di gestione, l’ente diverrà proprietario di tutto il software sviluppato e quello di terze parti fornito, dei contenuti del sito internet e del nome di dominio.

Gli interessati possono prendere visione dell’Avviso reperibile sulla homapege del sito web del Comune di Isernia. Per produrre domanda occorre utilizzare il Modello allegato al bando.