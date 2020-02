Nella serata di ieri, lunedì 3 febbraio, presso la sala Coni di Isernia (Palazzo Berta) è stato assegnato al Vastogirardi il Premio USSI 2019 conferito dal Gruppo regionale Ussi Molise con lo scopo di sottolineare l’impegno e la serietà delle componenti sportive regionali, al di là anche dei risultati raggiunti.

In questo caso la squadra altomolisana non solo ha stravinto il Torneo di Eccellenza 2018-19, ma ha anche dimostrato che i piccoli centri riescono ancora ad esprimere grandi passioni e a raggiungere traguardi prestigiosi, nonostante le difficoltà come l’indisponibilità del proprio terreno di gioco, ancora in fase di ristrutturazione, che ha costretto la squadra di mister Farina a giocare al Civitelle di Agnone le gare casalinghe.

Nel corso della cerimonia è stato anche assegnato un riconoscimento al giornalista sportivo Antonino Morici, isernino, da anni firma della Gazzetta dello Sport.