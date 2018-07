Sono stati i Carabinieri della locale Stazione a raggiungerlo presso la propria abitazione per dare esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. L’uomo è indagato per reati in materia di associazione a delinquere di stampo camorristico, perpetrati negli anni precedenti in territorio campano.

Dopo le formalità di rito espletate presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, il pregiudicato è stato condotto nella casa circondariale di ponte San Leonardo, dove dovrà scontare la condanna ad un residuo di pena pari a circa due anni di reclusione.