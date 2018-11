Il Consigliere comunale Nicola Moscato, con un post su Facebook, esprime soddisfazione per l’approvazione del nuovo statuto.

“Dopo più di cinque ore di discussione, ieri sera il Consiglio Comunale di Isernia ha approvato il nuovo Statuto. Tante le novità che serviranno a snellire e migliorare per il futuro l’andamento politico-amministrativo dell’Ente. Ringrazio il Consiglio tutto per aver approvato all’unanimità l’introduzione dei riconoscimenti comunali verso i cittadini che, negli anni, si sono distinti nel campo sportivo, socio-economico, culturale, sociale e delle arti in generale, così come da me proposto in Commissione.

Passaggio importante è stato, altresì, quello di prevedere e soprattutto preservare gli strumenti riguardanti la democrazia partecipata(LIPA), con i quali i cittadini, unitamente all’amministrazione comunale, concorrono alla fase decisionale della vita amministrativa, potendo dire la loro sui temi che stanno più a cuore alla cittadinanza.

Ultimamente, tramite il Laboratorio Inclusivo di Partecipazione Attiva ha visto la luce, ad esempio, il regolamento DE.CO che è stato dapprima trattato ed illustrato in una seduta aperta con i cittadini che hanno potuto dare il loro contributo in sede di stesura e, solo successivamente, portato all’attenzione delle Commissioni e votato in Consiglio. Strumenti che in troppi, ahimè, ancora ignorano e di cui non si comprende l’importanza. Speriamo in una totale e decisa inversione di marcia”.