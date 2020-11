Il capogruppo di Alleanza per il futuro al Comune di Isernia, Giovancarmine Mancini, interviene in merito all’approvazione del bilancio del Comune di Isernia.

“I miei genitori prima e il MSI appena dopo, mi hanno insegnato il valore della COERENZA. Per questo io, eletto in opposizione, ho votato COERENTEMENTE con il mandato elettorale conferitomi da centinaia di cittadini isernini, che non ho mai tradito, NO all’approvazione del bilancio preventivo del Comune di Isernia, come del resto ho fatto negli anni precedenti. Il documento anche nel merito sanciva il fallimento dell’azione amministrativa del fritto misto che sgoverna la città.

Non si parli di centro-destra: insieme al sottoscritto hanno votato NO, tra gli altri, anche tutti i consiglieri della Lega e di Forza Italia. La maggioranza, per davvero ridotta ai minimi termini, è stata salvata da esponenti eletti in minoranza. Tant’è. Ora pensiamo a sconfiggere il Covid-19. Il fritto misto ha comunque le ore contate. A primavera comunque votiamo!“