La scorsa notte presso il numero di emergenza “112” della Centrale Operativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia è pervenuta una richiesta di aiuto: un’anziana signora, ricoverata presso una casa di cura sita in altro Comune della Provincia pentra, domandava soccorso in quanto, accidentalmente, era caduta dal letto di degenza rovinando al suolo.

La vittima non riuscendo più a muoversi ed impossibilitata a contattare il personale di assistenza della casa di riposo, telefonava al numero di emergenza 112 dei Carabinieri. L’operatore della Centrale Operativa, nell’immediato, tranquillizzava l’anziana signora, attivandosi tempestivamente per contattare la casa di cura, ove veniva informata l’operatrice di turno al fine di portare aiuto alla signora che, di li a poco, riceveva assistenza venendo ripristinata nel letto di degenza.

Successivamente il militare della Centrale Operativa contattava nuovamente la casa di riposo per assicurarsi che le condizioni di salute dell’anziana signora si fossero normalizzate, scongiurando eventuali altre criticità in corso.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, tramite il Numero di Emergenza 112 della Centrale Operativa sono attivi 24 ore su 24 su tutto il territorio della Provincia, per garantire aiuto e soccorso ai cittadini, in particolare ai soggetti più vulnerabili e bisognosi, facendo sentire loro il conforto e la vicinanza dell’Arma, a volte anche con un semplice contatto telefonico, per dispensare parole di sostegno ed incoraggiamento.