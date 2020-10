Un donna anziana è stata investita nella mattinata di oggi, mercoledì 21 ottobre, in via Libero Testa, in pieno centro cittadino, nei pressi di piazza Giustino D’Uva. Stando alle prime informazioni, la signora stava per attraversare la strada, dove non sono presenti le strisce, quando un’auto l’ha sbalzata al suolo. A bordo della vettura c’erano due ragazze che subito si sono fermate per prestarle soccorso. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto ad immobilizzarla e a trasportarla in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.