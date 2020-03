di Christian Ciarlante

L’aumento delle sanzioni pecuniarie da 400 a 3mila euro per chi viola i divieti di spostamento deciso dal governo per contenere la diffusione del Coronavirus evidentemente non è stato ben recepito da una parte della popolazione isernina.

Ci sono ancora troppi furbetti, irresponsabili e indisciplinati. Sia nella mattina di ieri che in quella di oggi, in alcune vie cittadine si puo’ tranquillamente parlare di presenza di traffico in alcune ore della giornata, con tanto di clacson a rompere il silenzio. Oltre alle segnalazioni che ci arrivano in redazione, abbiamo constatato anche con i nostri occhi qual è lo stato dell’arte in città.

Diversi irresponsabili sono stati “pizzicati” nelle situazioni più varie e, alle Forze dell’ordine impegnate nei controlli, hanno rilasciato dichiarazioni fantasiose per giustificare la loro presenza fuori dalle abitazioni. Rischiare di prendere 400 euro di multa per una passeggiata, dovrebbe fungere da deterrente, ma a quanto pare non è così.

C’è chi continua ad organizzare feste in casa, chi pensa bene di farsi un giro in auto tanto per passere il tempo, chi va al supermercato più volte al giorno per acquistare un solo prodotto, chi va in campagna a farsi gli affari suoi e chi esce di notte pensando che nessuno lo noti. Abbiamo crocefisso uomini e donne che portavano fuori il cane, abbiamo insultato i runners, ma ora sono alcuni forcaioli a non voler rispettare le regole.

Il “lockdown” non può durare a lungo, è una misura molto dura da affrontare sia economicamente che psicologicamente, ma se si continuano a trasgredire le disposizioni del governo, inevitabilmente si prolungherà la sofferenza. I controlli nel capoluogo pentro ci sono e tanti furbetti sono stati sanzionati e denunciati, ma evidentemente sono ancora insufficienti.

Occorre un ulteriore intensificazione degli stessi, per dissuadere gli isernini che non vogliono rimanere in casa. Controllare le poche vie cittadine di Isernia dovrebbe diventare una costante e non un’azione sporadica nell’arco della giornata.