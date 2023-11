di Redazione

Ancora degrado nel centro storico di Isernia. Questa volta non in un luogo isolato ma in una via molto trafficata ed a pochi passi dalla cattedrale.

“Una siringa, gettata in piena strada senza neanche il tappo per almeno ridurre il rischio di puntura, è stata infatti trovata da un residente di Via Mercatello”, a denunciarlo il Comitato Centro Storico di Isernia.

“Ancora una volta chiediamo maggiori controlli – fanno sapere dal Comitato – e soprattutto maggior rispetto per la parte antica della città e non soltanto da parte dei cittadini.

Questo episodio dimostra , ove ve ne fosse ancora bisogno, come lentamente ed inesorabilmente il centro storico stia scivolando verso il più totale abbandono e degrado”.