Dopo la conferenza stampa tenuta lo scorso 28 febbraio dai Consiglieri comunali Andrea Galasso, Roberto Di Baggio e Roberto Di Pasquale, durante la quale i tre rappresentanti di minoranza hanno criticato l’operato dell’attuale amministrazione civica di Isernia, si registra l’intervento della consigliera di maggioranza Vittoria Succi.

«Purtroppo, – ha esordito Succi – noto che qualsiasi iniziativa dell’amministrazione comunale viene pretestuosamente criticata dalle minoranze consiliari. Ne è un esempio l’affermazione poco felice resa, durante un recente incontro stampa, dal Consigliere Andrea Galasso circa l’ampliamento della rete del gas metano, necessario a dare la possibilità di nuove utenze in alcune aree periferiche della città. A dire di Galasso, il Comune avrebbe dovuto provvedere a far allacciare al metanodotto lo stadio di Le Piane, piuttosto che ampliarne la rete nelle borgate.

Quindi, – ha aggiunto la Consigliera – secondo Galasso, sarebbe stato meglio privilegiare un campo sportivo, utilizzato solo per gli allenamenti e una partita settimanale, a discapito di aree abitate dove risiedono numerose persone (anziani, bambini, disabili), intere famiglie che pagano le tasse e che, attualmente, non possono usufruire del servizio del gasdotto. Le dichiarazioni di Galasso – ha continuato Succi – sono apparse ancor più infelici quando egli ha aggiunto “che il Comune, con questo allungamento della rete, utilizza in malo modo le proprie risorse, poiché bisogna favorire innanzitutto le strutture comunali”.

Io vivo in una borgata e avverto il disagio provocato dalla impossibilità di allacciare il gas – ha concluso Succi –, per cui mi faccio portavoce di tutti quei cittadini che, ascoltando le parole di Galasso, si sono ritenuti offesi. Coloro che abitano nelle zone periferiche meritano rispetto e considerazione al pari di ogni altro isernino. Ben venga, quindi, ogni iniziativa che garantisca i servizi comunali a tutti e non solo ad alcuni. Questa è senz’altro una delle istanze fondamentali dell’attuale amministrazione di palazzo San Francesco».