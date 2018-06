Usa parole durissime Agostino Di Giacomo, responsabile isernino di CasaPound Italia, per commentare il trasferimento di altri 72 immigrati in Via Berta.

“Questo ulteriore trasferimento di immigrati in Via Berta, dove è già presente il centro d’accoglienza dell’Hotel Sayonara è assolutamente inaccettabile, ed andrà ad aggravare ulteriormente la situazione già insostenibile della pressione migratoria in quella zona della città ed in Capoluogo pentro”.

“Ricordiamo infatti – prosegue Di Giacomo – che ogni giorno ad Isernia ai quasi 200 immigrati presenti in città, un numero ricordiamo molte volte superiore al limite fissato dall’accordo tra Anci e Viminale, si vanno a sommare quelli provenienti dai centri d’accoglienza dei paesi limitrofi. Questo ha generato situazioni di degrado e criminalità in passato sconosciute, che hanno portato addirittura la città in cronaca nazionale per l’intensa attività di spaccio che si svolge quotidianamente in zona Stazione”.

“È necessario – prosegue Di Giacomo – che le istituzioni intervengano immediatamente per risolvere questa grave situazione. Facciamo quindi appello all’assessore con delega all’immigrazione Luigi Mazzuto della Lega, perché si faccia portatore delle istanze della città di Isernia, che conosce benissimo avendo presieduto per anni il Consiglio Provinciale pentro, presso il Ministro dell’Interno Salvini.

Se davvero la Lega intende risolvere il problema dell’immigrazione in Molise, su cui grava il peso di un numero di immigrati di oltre quattro volte superiore al massimo consentito, la città di Isernia potrebbe essere un ottimo punto di partenza”.