La notte tra sabato e domenica la Squadra Volante della Questura è intervenuta in via Monte Lucchero per un sinistro stradale. Sul posto gli operatori hanno trovato un’autovettura finita in una scarpata e, individuato l’autista ed una passeggera, hanno immediatamente prestato soccorso ai due giovani.

Questi ultimi sono stati medicati presso il locale Pronto Soccorso ed è stato accertato che il conducente, 21enne, possedeva un tasso alcolemico superiore a quanto previsto dalla norma (superiore ad 1,5 mg/l), altresì risultava positivo al test per l’uso di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina.

Pertanto veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato previsto e punito dall’art. 186 del Codice della Strada con contestuale sospensione della patente di guida. L’auto, grazie alla sinergia operativa tra personale della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, fatti intervenire sul posto, è stata recuperata con l’ausilio di una gru specializzata.