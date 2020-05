Proseguono ininterrottamente sulle strade, i controlli relativi a verificare il rispetto delle nuove regole imposte per il movimento delle persone al fine di contenere il contagio del Coronavirus, che, in questa nuova fase, concedono diverse libertà rispetto al passato. Nella serata di ieri, in occasione di un controllo in città i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia hanno fermato il conducente di un’autovettura il quale era di ritorno da un supermercato ove aveva poco prima fatto alcuni acquisti.

L’uomo, sin da subito ha manifestato sintomi riconducibili ad uno stato di ebbrezza alcolica, quale alito fortemente vinoso e linguaggio sconnesso. Per tale ragione è stato sottoposto ai preliminari accertamenti con il precursore e successivamente a quelli con l’etilometro, facendo evidenziare all’esito una percentuale di alcool nel sangue superiore 4 volte a quella consentita. Per tali ragioni l’interessato è stato segnalato all’A.G. per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica con il contestuale ritiro della patente di guida mentre l’autovettura è stata affidata ad un familiare.