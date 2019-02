Il GAL, quale agenzia di sviluppo locale preposta alla promozione delle opportunità di sviluppo territoriale, organizza il workshop «ALBERGO DIFFUSO E MICRORICETTIVITA’, OPPORTUNITA’ DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO del 50%» che avrà luogo l’11 FEBBRAIO 2019 – ore 17:30 – presso la sede della CCIAA del MOLISE in Corso Risorgimento, n. 302, ISERNIA.

L’evento sarà l’occasione per illustrare l’AVVISO PUBBLICO – LINEA INTERVENTO A – “Imprenditori del sistema albergo diffuso, di cui alla l.r. n. 7/2014, del turismo rurale e titolari di strutture di microricettivita’, case e appartamenti per le vacanze e affittacamere” a valere sul PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE – RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020.