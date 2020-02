AIRIcerca, l’associazione internazionale dei ricercatori italiani nel mondo, sbarca ad Isernia con “AIRItalks, la scienza al pub”, evento dal sapore anglosassone dedicato alla ricerca.

5 scienziati, sorseggiando della buona birra, vi presenteranno le loro più recenti scoperte, partendo dall’utilizzo di staminali per curare malattie come il diabete, passando per lo sviluppo della “turbina perfetta” nelle energie rinnovabili, fino alla comprensione del fascino per le grotte dell’uomo del Paleolitico.

La scienza viene spesso vista come qualcosa di incomprensibile ed estraneo, come se non appartenesse alla società… a causa di ciò si perde l’opportunità di conoscere il significato di quelle scoperte che verranno poi impiegate nella vita di tutti i giorni permettendoci di avanzare nella civiltà.

Il 3 Aprile però, a partire dalle ore 18:00, presso l’Holzhaus birreria, Isernia può invertire questa tendenza e aprirsi una finestra sul mondo della ricerca.

Venite, noi vi aspettiamo per una pinta di scienza!