I Carabinieri Forestali durante i servizi di controllo del territorio per la tutela del paesaggio ed il contrasto all’abusivismo edilizio, denunciavano per abusivismo edilizio due persone, committente e responsabile della ditta esecutrice dei lavori, in quanto effettuavano lavori di sbancamento illecito di un terreno in assenza totale delle prescritte autorizzazioni per la tutela paesaggistica, mancata segnalazione per inizio attività e mancata denuncia dei lavori in zona sismica. L’intera area veniva sottoposta a sequestro. Il monitoraggio del territorio da parte dei Carabinieri Forestali è costante, per la salvaguardia paesaggistica e la tutela ambientale.