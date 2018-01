Una donna di 90 anni, senza patente, al volante dell’auto di proprietà del figlio, ha investito due donne in pieno centro ad Isernia. Una 85enne ed una 65enne, che sono sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente hanno riportato solo ferite non gravi. I Carabinieri intervenuti sul posto, hanno accertato che l’anziana conducente era in possesso della patente di guida scaduta. Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto