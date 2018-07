Ha dichiarato di essere diretto in Russia per assistere a un incontro dei mondiali di calcio il 18 enne egiziano, irregolare sul territorio nazionale e destinatario dell’ordine del Questore di Isernia, ai sensi dell’art 13 del D. lgs 286/98, di accompagnamento alla frontiera.

Il giovane egiziano, pochi giorni prima di compiere 18 anni, è giunto a Fiumicino in aereo proveniente da il Cairo senza i necessari visti sia per l’Italia che per la Russia; alla frontiera è stato fermato e trasferito presso un Centro di Accoglienza di questa provincia per minori non accompagnati, dove è rimasto fino al compimento della maggiore età.

I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Isernia lo hanno, quindi, accompagnato di nuovo presso la frontiera aerea di Fiumicino ed imbarcato su di un volo con destinazione Il Cairo. È stato, inoltre, notificato ad un cittadino marocchino di anni 38, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di giorni 7.