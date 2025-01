di T.A.

CINQUE LE CATEGORIE IN CONCORSO E PREMI IN DENARO, DIPLOMI, ATTESTATI E PUBBLICAZIONI DELLE OPERE INEDITE PIU’ MERITEVOLI.

Occasione per scrittori, romanzieri e poeti con la 17^ Edizione del PREMIO LETTERARIO PEGASUS di CATTOLICA. Sino al 31 gennaio 2025, come da bando allegato, è possibile partecipare all’importante concorso letterario che prevede cinque categorie in concorso : cat. A, libro edito di narrativa, poesia o saggistica ; cat. B, opere inedite di poesia ; cat. C, lavori inediti di narrativa breve ; cat. D, romanzo inedito; cat. E, silloge poetica inedita. Per info 347/1021100. E possibile inviare i lavori a concorso in forma cartacea all’indirizzo specificato nel predetto bando o via web a pegasus@associazionepegasuscattolica.it . Le premiazioni avverranno il 29/3/2025 presso il Teatro Regina a Cattolica.

BANDOCATTOLICA172025