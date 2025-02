di Redazione

Dopo un periodo di sospensione riprende l’attività dell’Istituto per gli Studi Storici del Molise “V. Cuoco”, l’ente pubblico autonomo dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e storiografico, nonché ricerca storica della Regione Molise. Il 13 febbraio 2025, con apposito decreto, il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto a nominare il prof. Giuseppe Iglieri nuovo Presidente dell’Iresmo. Iglieri, ricercatore in Storia contemporanea presso l’Università degli Studi del Molise, diventa il più giovane presidente dell’Istituto fondato nel 1977 su preziosa iniziativa, tra gli altri, di Natalino Paone. L’Istituto potrà ora procedere, dopo l’insediamento ufficiale del Consiglio direttivo, alla nomina del Comitato scientifico e soprattutto alla costruzione di una rinnovata programmazione delle attività. Un’azione, quella che verrà realizzata dall’ente durante il nuovo mandato, improntata sull’apertura ai nuovi orizzonti della ricerca dedicata ai diversi periodi della storia molisana, alla tutela e valorizzazione del patrimonio storiografico e alla creazione di un sistema culturale regionale. L’Iresmo si pone dunque da ora in avanti quale presidio culturale, aperto e a disposizione della comunità regionale, sottolineando come la piena e reale consapevolezza del nostro passato possa contribuire a disvelare meglio il presente.