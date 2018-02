Michele Iorio, candidato al Senato con Noi per l’Italia, questa mattina ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale del Molise. L’ex governatore ritiene che non sussistano più le condizioni per svolgere al meglio il ruolo di Consigliere regionale, avendo accettato la candidatura al Senato. Al suo posto subentra Nico Romagnuolo, primo dei non eletti nelle file di Progetto Molise.