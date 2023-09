di T.A.

L’ASSESSORE IORIO, “GIUSTO VENDERE IL ROXY. AUSPICO LA COSTRUZIONE DI UN’UNICA SEDE DELLA REGIONE MOLISE”

INTANTO SI PARLA DEL NUOVO DRETTORE GENERALE ASREM DOPO LE DIMISSIONI DEL PRECEDENTE

Michele Iorio, già Presidente della Giunta Regionale deI Molise in precedenti legislature ed attualmente assessore regionale con delega ai rapporti coi ministeri per l’attuazione del piano di rientro sanitario, interviene sull’ipotizzata vendita del Roxy di Campobasso, complesso comprato dall’ente regione ai tempi della sua presidenza. “Ritengo giusto -afferma il politico isernino di Fratelli d’Italia- vendere il Roxy allo stesso prezzo acquistato. Data la finalità pubblica della vendita convengo sull’operazione e mi auguro che presto si arrivi alla costruzione della sede unica della Regione Molise, che nel frattempo si è ridimensionata sotto il profilo del numero dei dipendenti”. Intanto sono in corso le procedure per il nuovo direttore generale Asrem dopo le dimissioni del precedente e nel frattempo è stato nominato un commissario. Sul tema, sempre l’assessore Iorio: “E’ opportuno che la nuova amministrazione prenda il tempo necessario in vista di una scelta oculata. Ritengo comunque possibile riaprire la procedura di selezione, anche se probabilmente non sarà necessario”.