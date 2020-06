L’ex governatore Michele Iorio, ai microfoni di ‘Telemolise’, afferma con durezza che non voterà mai la fiducia a una maggioranza così composta. Per Iorio il centro-destra molisano sta vivendo una crisi incredibile, senza ragioni. “Non ci sono motivazioni tali da determinare un quadro così devastante. Qualcuno dovrebbe porsi il problema ammettendo che sta sbagliando, senza minacciare dimissioni, che non ci saranno mai”. I molisani attendono risposte, non hanno bisogno di polemiche”.

La mozione di sfiducia a Toma dovrebbe arrivare in Aula ai primi di luglio, ma il governatore sta lavorando per rimettere insieme i cocci di un centro-destra che sembra essersi smarrito. Se non si trova la ‘quadra’ si governo regionale rischia di finire la sua corsa contro un muro. Ipotesi remota, ma è da escludere che possano esserci sorprese al momento del voto.

“Non si può che essere preoccupati – continua Iorio – di fronte a un presidente che, non rendendosi conto della responsabilità che deriva dal suo ruolo, in piena emergenza Covid apre una crisi politica inverosimile e devastante per una coalizione, perché manda a casa quattro dei suoi componenti creando le premesse per quello che sta accadendo in questi giorni. Io non ho mai condiviso né metodi, né sistemi di governo rispetto a questa maggioranza, dalle quale ho preso le distanze sin dal mio ingresso in Consiglio regionale.

Continuo su questa strada. Non darò mai la fiducia a una maggioranza così composta. E credo che, se non ci saranno fatti nuovi e determinanti – conclude l’ex governatore – che resettano ciò che è stato fatto politicamente politicamente fino ad oggi, non posso far altro che appoggiare la mozione, se verrà presentata e dopo averla letta, naturalmente”.