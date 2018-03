Questa mattina, giovedì 8 marzo, Michele Iorio ha tenuto una conferenza stampa presso il Centrum Palace di Campobasso per fare il punto della situazione nel centro-destra.

Iorio, alla luce dei risultati elettorali delle politiche, si è detto disposto a convergere sul nome del giudice Enzo Di Giacomo in vista delle regionali del 22 aprile. Per l’ex governatore del Molise, il centro-destra, ha bisogno di una fase di rinnovamento, di volti nuovi provenienti dalla società civile e di ritrovare unità per poter vincere la prossima competizione elettorale.

“Dobbiamo arginare l’avanzata del M5S e per farlo si puo’ tranquillamente puntare sulla figura di Enzo Di Giacomo che potrebbe fermare la deriva della politica di oggi e riportare fiducia nell’elettorato. I voti del Pd sono confluiti nei 5 Stelle. Al centro-destra rinnovo l’invito all’unità e a mettere da parte qualsiasi velleità personale”.

Questa sera, alle ore 19, ci sarà una riunione di coalizione convocata dalla neo deputata Annaelsa Tartaglione, nella quale si dovrebbero sciogliere le riserve e decidere sulla candidatura del presidente del tribunale di Isernia.