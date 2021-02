Lo scrive in post, sulla sua pagina Facebook, il consigliere regionale Michele Iorio.

“Ho appena saputo, per le vie brevi, che il Ministero per la Salute ha dato il via libera al commissario ad acta Giustini per il centro Covid a Larino. È questo il primo passo per una gestione più ordinata della rete ospedaliera regionale. Questa è certamente la vittoria dei molisani“.