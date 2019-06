Esprimo le più vive congratulazioni a Raffaele Fitto per l’elezione a co – presidente, insieme al polacco Ryszard Legutko, del gruppo dei Conservatori e Riformatori Europei (Ecr) all’Europarlamento.

L’elezione di Raffaele Fitto rappresenta, anche per noi molisani, motivo di grande soddisfazione sia per l’amicizia che da sempre ci lega sia per la fiducia e la stima che abbiamo reciprocamente dimostrato negli anni.

Il ruolo che da oggi ricopre Raffaele Fitto premia la sua autorevolezza e dimostra il prestigio di cui gode l’esponente politico italiano tra i 60 deputati che rappresentano le delegazioni di Fratelli d’Italia, del Partito Legge e Giustizia al governo in Polonia e i Tories britannici e che lo hanno votato all’unanimità.

A Fitto vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro con la consapevolezza che anche con lui il Molise può sentirsi rappresentato in Europa.