“Ringrazio gli elettori per il soddisfacente risultato elettorale dove il centro-destra si è dimostrato l’unica forza in grado di resistere allo schiaffo che i cittadini hanno voluto dare alla politica, e soprattutto al Pd e al suo governo.

L’onda anomala del Movimento 5stelle si è abbattuta come una valanga facendo leva su un travaso di elettori da un inesistente Pd verso i 5 Stelle. A livello nazionale non credo sarà una legislatura facile. A livello regionale, invece, credo che quello raggiunto dal centro-destra, che non ha brillato certo di unità soprattutto nella prima fase della campagna elettorale, sia stato il miglior risultato possibile dal momento che ha doppiato uno spavaldo centro-sinistra alla guida della regione.

Il Movimento 5 stelle, seppur sia un fenomeno importante, credo comunque sia destinato ad esaurirsi qualora la politica recuperi il suo significato etimologico anche all’interno dei partiti. E in Molise questo dovrà avvenire in tempi rapidi con un’attenta riflessione da parte di tutti. Analizzerò i risultati Comune per Comune e continuerò il mio impegno politico.

Auguro un buon lavoro agli eletti del Movimento che da oggi dovranno passare dalla fase di critica dell’operato altrui a quella dei fatti con la speranza che quanto affermato durante la campagna elettorale sulla inutilità dell’autonomia del Molise si trasformi in una difesa della nostra terra e dei nostri cittadini”.