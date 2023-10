di T.A.

Riceviamo e pubblichiamo : “Lunedì 30 ottobre 2023, presso il Centrum Palace Hotel in via G.B. Vico a Campobasso, andrà di scena la premiazione del concorso, alla VI edizione, indetto dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, dal titolo “Io promuovo il mio paese”. Saranno premiati studenti, di specie ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado dei seguenti Istituti : Istituto Comprensivo “Leopoldo Montini” – IISS Bojano e Vinchiaturo; IPSIA di Montenero di Bisaccia; Istituto Manzoni di Cercemaggiore; C.P.I.A. di Isernia. La conoscenza dei propri luoghi è fondamentale per poter parlare di “Restanza”. In primis tale condizione divulgativa è necessaria sin dai primi anni di scuola. Il Molise è un sogno e tale deve concettualmente, restare per favorire amore, passione, condivisione e superare scogli all’apparenza insormontabili. Percorrere insieme la voglia di far qualcosa per la nostra terra è l’essenza dell’orgoglio molisano. “Siatene, come tutti noi lo siamo, estremamente fieri”, le parole di Piovene nel concedersi una riflessione sulla forza di restanza degli abitanti di luoghi emarginati, fuori dalle rotte cittadine, dalla caotica molecola incandescente che supporta di vita il nostro bellissimo Molise. I giovani vi aspettano e con loro viviamo la forza di chi sarà protagonista del futuro di una regione dalla speranza mai venuta meno”.