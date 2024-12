di Redazione

Si terrà a Castelpetroso, nella frazione di Guasto, presso il Laboratorio Artistico in Via Fiume 110, giovedì 19 dicembre 2024, un importante evento dedicato alle potenzialità delle foreste come risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile.

Le foreste rappresentano un patrimonio inestimabile per il nostro pianeta, ed ancor più per la nostra regione, svolgendo un ruolo cruciale nella regolazione del clima, nella protezione della biodiversità e nel fornire risorse essenziali. “Investire nella natura: come le foreste possono generare valore economico e sociale” ha l’obiettivo di fornire strumenti utili a tutti coloro che si occupano direttamente e indirettamente di gestione forestale, esperti del settore, rappresentanti di istituzioni e associazioni, e tutti coloro che sono interessati al tema, al fine di favorire una gestione sostenibile delle foreste che possa contribuire alla creazione di valore economico e sociale, alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita. Si tratta di un evento pubblico organizzato dall’Associazione Foreste di Montagna dell’Appennino Centrale nell’ambito del progetto PSC “Agricoltura” 2014-2020 ex Sottopiano 3- POA 2014-2020, grazie al quale l’Associazione ha cominciato il suo cammino, con l’obiettivo di promuovere un dibattito costruttivo e favorire la nascita di nuove sinergie tra i diversi attori coinvolti nella gestione delle foreste. Durante l’evento, verranno presentate esperienze concrete e innovative nel campo della gestione forestale sostenibile, con particolare attenzione ai pagamenti per servizi ecosistemici e alla certificazione forestale. Inoltre, verrà discusso il ruolo fondamentale delle foreste nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nel sostegno alla biodiversità. Ad introdurre il tema della giornata ci sarà Caterina Palombo, di ETICAE Stewardship in Action, nonché Segretario Tesoriere dell’Associazione Foreste di Montagna dell’Appennino Centrale. Tra i relatori Willy Reggioni, responsabile del servizio Conservazione della natura, delle risorse agro zootecniche e cartografia del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Il dott. Reggioni dal 2018 è responsabile del Centro Uomini e Foreste del Parco nazionale, nell’ambito del quale coordina diversi progetti inerenti la mitigazione e il contrasto al cambiamento climatico, e dal 2022 è responsabile del Gruppo di Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile e Responsabile “Appennino tosco-emiliano”, tema centrale dell’intervento. Seguirà l’intervento di Nicola Andrighetto di ETIFOR | Valuing Nature, società di consulenza ambientale che lavora con enti e aziende per migliorare i benefici economici, ambientali e sociali di politiche, progetti e investimenti. Il dott. Andrighetto presenterà interessanti esperienze condotte da ETIFOR per promuovere la valorizzazione e la conservazione della Natura, tra cui anche la piattaforma WOW Nature, una delle prime piattaforme italiane rivolte ai PES, cioè ai pagamenti per servizi ecosistemici. Per finire, Lucio Vaira di WALDEN, società di servizi che si occupa di gestione delle risorse agroforestali e valorizzazione delle filiere ad esse legate. Il dott. Vaira inoltre è co-ideatore della piattaforma Robin Wood, grazie alla quale è possibile supportare progetti di riqualificazione ambientale e gestione forestale sostenibile, anche privatamente. La mattinata si concluderà con una sessione di domande e curiosità rivolte direttamente ai relatori, per consentire la condivisione di idee e l’attivazione di importanti sinergie. L’evento è gratuito ma è richiesta la registrazione inquadrando il qrcode in locandina o tramite il seguente link https://forms.gle/z3XcDnwd1RnnYKBv7

Per maggiori informazioni: info@forestedellappennino.it