Finisce con forti dolori intestinali e sintomi da intossicazione la gita fuori porta di una comitiva partita dalla zona di Cassino per pranzare in un agriturismo del Molise. Sono circa venti le persone intossicate dopo il pranzo di ieri, in un gettonato locale nell’area venafrana. Di queste circa la metà sono residenti in Molise. Alcuni si sono rivolti al 118, qualcuno è perfino stato ricoverato in ospedale. Nessuno, fortunatamente, è in gravi condizioni.

I carabinieri di Isernia, così come i colleghi di Cassino, stanno seguendo la vicenda e concorrono nella ricostruzione di quanto accaduto. A fine pranzo i commensali hanno iniziato ad accusare malori intestinali acuti e alcuni hanno raggiunto il Pronto soccorso dell’ospedale di santa Scolastica in ambulanza, alcuni in auto. Una decina gli intossicati della zona di Cassino, ai quali si sommano alcuni molisani – il numero non è certo – che hanno pranzato nello stesso agriturismo dove è stato servito un menù abbondante di varie portate: bruschetta con ricotta tartufata, salumi, zuppa di ceci, pasta con doppio ragù, vari arrosti, tre dolci: tiramisù, cannolo siciliano e panna cotta.

Poco dopo la fine del pranzo diversi commensali hanno comnciato ad accusare dolori addominali fortissimi, crampi allo stomaco e vomito. La Asl di Cassino, che ha avviato una indagine epidemiologica, ha concentrato l’attenzione sulla pasta ed il condimento con il doppio ragù, unico comune denominatore per l’intera comitiva. I sospetti sono concentrati sullo Stafilococco aureus.

La Asl di Cassino ha inviato i risultati degli esami al Dipartimento di Prevenzione Sanitaria di Isernia ed ai Nas di Latina per gli opportuni approfondimenti. Sulla vicenda indagano anche i carabinieri e in modo particolare sono in corso controlli del Nas di Campobasso che oggi ha svolto alcuni accertamenti presso l’agriturismo in questione.

