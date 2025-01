di T.A.

VICEVERSA L’IMMAGINE DI UNA CITTA’ NE RIMANE ROVINATISSIMA

Una cittadina bella, accogliente, pulita e ben tenuta ? E’ possibile, ed auspicabile soprattutto, ma a condizione che agiscano all’unisono e in pieno accordo per tale finalità sia le istituzioni pubbliche che i privati cittadini. Viceversa l’operazione diventa problematica, difficile e dulcis in fundo impossibile. Per spiegare meglio, ecco qualche esempio calzante che arriva da Venafro. L’abitato della quarta città del Molise è “impreziosita” -si fa per dire, ovviamente- da una duplice realtà negativa sotto gli occhi di tutti ed a cui nessuno né a livello istituzionale municipale né per quanto attiene la collettività cittadina pone attenzione né rimedio. I due casi : A – le pensiline dove un tempo assai trascorso si attendeva il transito dei bus municipali da lustri soppressi e scomparsi ; B – la pessima abitudine, meglio il malcostume di liberarsi delle cicche di sigarette gettandole a terra senza problema alcuno, infischiandosene del decoro urbano ! Partiamo dalle cicche a terra. Se in effetti a Venafro non sussiste il divieto di fumare per strada, sussiste comunque il principio di educazione e corretto comportamento di rispettare l’abitato e quanti vi risiedono (e quindi se stessi), astenendosi dal gettare a terra le cicche e gli avanzi di sigarette. Ed invece tanti accaniti fumatori e fumatrici se ne liberano a cuor leggero gettando per strada, a destra ed a manca, filtro e resto di sigaretta fumata. “Tanto è strada o piazza pubblica, per cui faccio quello che mi pare !”, ragioneranno forse tali incivili fumatrici/fumatori accaniti. Ne conseguono cicche dappertutto e in quantità enormi, che nessuno provvedere a rimuovere. Soprattutto ne scaturisce un abitato tutt’altro che bello, accogliente, decoroso e pulito. Fenomeno, meglio malcostume, aggravato da automobilisti ambosessi in transito che svuotano i portacenere delle loro auto dinanzi a bar o negozi dove si sono fermati per un acquisto, un caffè o altro. L’altro tema “dolens” : le inutili pensiline per l’attesa dei bus municipali, inutilizzate da anni non essendoci più bus municipali in circolazione da diversi lustri ! Sono diventate strutture metalliche obsolete, in gran parte vandalizzate, con vetri rotti, sedili deteriorati e ricettacolo di rifiuti di genere vario, ma nessuno le rimuove. Una di tali inservibili inutilità é situata in piazza Marconi al rione Ciaraffella e non c’è verso di smontarla e portarla via. O forse a giorni torneranno a girare per Venafro i bus municipali una volta esistenti ? Sarebbe auspicabile, ma è cosa poco credibile, alias un sogno irrealizzabile ! Ed allora, se proprio non si vogliono smantellare tali datate pensiline, le si aggiusti per bene, restituendo loro il decoro smarrito. Ne guadagnerà l’immagine dell’intera città. Restando in tema, si passa alle tabelle situate lungo le strade che indicavano transito e fermata dei bus comunali. Tante sono state piegate e, deteriorate, sono state finalmente rimosse. Ce ne sono però altre che sono sempre lì, seppure rovinate ed inutili. In questo caso c’è una sola cosa da fare : tirarle via, non transitando affatto alcun bus comunale ! Due questioni -cicche a terra e pensiline inutili- che non offrono certo la migliore immagine di Venafro ; sono gli effetti di criticabili comportamenti sia delle istituzioni pubbliche comunali che dei privati cittadini ! Cambierà “il vento”, prima o poi ? C’è solo da sperarlo …