Oltre ai disastri, in Molise, c’è anche la buona sanità che ci fa ancora sperare, grazie alla professionalità di medici che operano in condizioni non sempre ottimali. Questa volta ci teniamo a menzionare l’intervento guidato dall’equipe del Dott. Luca Iorio, responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia vascolare, che ha salvato la vita ad un uomo di 47 anni a cui è scoppiata l’aorta toracica.

Un intervento molto delicato e complesso che, fortunatamente, si è concluso nel migliore dei modi. Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell’Asrem Gennaro Sosto che ha voluto complimentarsi con tutta l’equipe medica per l’ottimo lavoro svolto. La notizia è stata diffusa solo oggi, ma l’intervento è avvenuto venti giorni fa. Oggi il paziente è in buone condizioni fisiche. Un piccolo esempio che dimostra come, anche nel nostro Molise, ci sono delle grandi potenzialità ed eccellenze da non sottovalutare.