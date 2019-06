“È possibile presentare domanda dal 4 giugno al 3 luglio, per l’accesso agli interventi del Programma Attuativo regionale FNA 2018 destinato alle persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio». A comunicarlo l’assessore regionale Luigi Mazzuto che continua: «I modelli per la domanda sono resi disponibili presso gli Uffici di Cittadinanza degli Ambiti Territoriali Sociali e sul sito Istituzionale del Comune capofila di ogni ATS.

La domanda potrà essere inoltrata a mezzo raccomandata A/R all’ATS (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento), consegnata a mano o trasmessa a mezzo PEC. Le date di pubblicazione e di scadenza degli Avvisi pubblici sono le stesse per tutti gli ATS della Regione. Per una conoscenza del Programma Attuativo FNA 2018 “Interventi in favore di persone in condizioni di disabilità grave e gravissima assistite a domicilio” è possibile consultare il sito della Regione Molise alla sezione Politiche Sociali.

Con questa azione si è concretizzato l’azzeramento nel ritardo di 2 anni per l’erogazione dei fondi FNA, accumulati nella gestione precedente. Nel 2018 sono stati erogati gran parte dei fondi 2016, tutto il 2017, e con la misura attuale si avvia, mai successo prima, il percorso 2019/2020.

Altro risultato importante è che l’Asrem Molise non sottoporrà a visite gli aventi diritto con il 100% d’invalidità abbreviando ipso-facto i tempi della pubblicazione delle graduatorie a carico degli Ambiti Territoriali Sociali. Esprimo tutta la mia soddisfazione per il risultato raggiunto, che condivido, come merita, con l’intero Governo regionale”.